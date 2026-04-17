Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dunningen, B 462

Lkr. Rottweil) Lastwagen gerät in Leitplanke: Bundesstraße für mehrere Stunden blockiert (16.04.2026)

Dunningen (ots)

Ein Lastwagen ist am Donnerstagabend in eine Leitplanke geraten und hat so für eine stundenlange Sperrung der Bundesstraße 462 gesorgt.

Ein 50-jähriger Mann war gegen 18:00 Uhr mit seinem Sattelzug von Rottweil in Richtung Schramberg unterwegs. Zwischen dem Abzweig zur alten Bundesstraße und Dunningen kam der Lastwagen aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen die Leitplanke. Dabei platzten zwei Reifen am Auflieger, ein weiterer Reifen verlor Luft.

Da eine Weiterfahrt des Sattelzugs nicht mehr möglich war, sperrte die Straßenmeisterei Schramberg die Bundesstraße in Richtung Schramberg und leitete den Verkehr über Dunningen ab. Die Bergungsarbeiten dauerten den ganzen Abend an. Gegen 00:45 Uhr war die Unfallstelle geräumt, und die Straße konnte wieder freigegeben werden.

Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 6.500 Euro. Verletzt wurde niemand.

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