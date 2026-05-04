Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: ERGÄNZUNG zu Stadt Delmenhorst: Zeugen gesucht nach zwei Raubüberfällen auf Kioske in Delmenhorst +++ Täter festgenommen

Delmenhorst (ots)

Nach intensiven Ermittlungen der Polizei Delmenhorst konnten in der Nacht auf Freitag, den 1. Mai 2026, aufgrund des Hinweises eines aufmerksamen Zeugens drei maskierte Tatverdächtige aus dem Bereich Sulingen im Alter von 13, 25 und 41 Jahren bei dem Versuch vorläufig festgenommen werden, einen Kiosk in der Mühlenstraße in Delmenhorst zu überfallen. Einer der Tatverdächtigen führte eine Schreckschusswaffe mit sich und ein weiterer Tatverdächtiger eine Schusswaffe ohne Munition.

Die drei Beschuldigten stehen zudem im Verdacht, für zwei weitere bewaffnete Raubüberfälle auf Kioske in Delmenhorst verantwortlich zu sein. Wie bereits berichtet, ereigneten sich die Taten am Samstag, 25. April 2026, gegen 01:50 Uhr in der Friedrich-Ebert-Allee sowie am Sonntag, 26. April 2026, gegen 00:10 Uhr im Moorweg (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68438/6264061).

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Oldenburg wurde das Fluchtfahrzeug der Tatverdächtigen beschlagnahmt.

Der 25-Jährige wurde einem Haftrichter vorgeführt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg erließ dieser einen Untersuchungshaftbefehl.

Der 41-jährige und der 13-jährige Tatverdächtige wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen aus dem Gewahrsam entlassen.

Die bereits umfänglich eingeleiteten Ermittlungen werden weiterhin mit Nachdruck geführt, um eine umfassende und abschließende Klärung der Taten zu gewährleisten.

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