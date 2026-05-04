PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: ERGÄNZUNG zu Stadt Delmenhorst: Zeugen gesucht nach zwei Raubüberfällen auf Kioske in Delmenhorst +++ Täter festgenommen

Delmenhorst (ots)

Nach intensiven Ermittlungen der Polizei Delmenhorst konnten in der Nacht auf Freitag, den 1. Mai 2026, aufgrund des Hinweises eines aufmerksamen Zeugens drei maskierte Tatverdächtige aus dem Bereich Sulingen im Alter von 13, 25 und 41 Jahren bei dem Versuch vorläufig festgenommen werden, einen Kiosk in der Mühlenstraße in Delmenhorst zu überfallen. Einer der Tatverdächtigen führte eine Schreckschusswaffe mit sich und ein weiterer Tatverdächtiger eine Schusswaffe ohne Munition.

Die drei Beschuldigten stehen zudem im Verdacht, für zwei weitere bewaffnete Raubüberfälle auf Kioske in Delmenhorst verantwortlich zu sein. Wie bereits berichtet, ereigneten sich die Taten am Samstag, 25. April 2026, gegen 01:50 Uhr in der Friedrich-Ebert-Allee sowie am Sonntag, 26. April 2026, gegen 00:10 Uhr im Moorweg (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68438/6264061).

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Oldenburg wurde das Fluchtfahrzeug der Tatverdächtigen beschlagnahmt.

Der 25-Jährige wurde einem Haftrichter vorgeführt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg erließ dieser einen Untersuchungshaftbefehl.

Der 41-jährige und der 13-jährige Tatverdächtige wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen aus dem Gewahrsam entlassen.

Die bereits umfänglich eingeleiteten Ermittlungen werden weiterhin mit Nachdruck geführt, um eine umfassende und abschließende Klärung der Taten zu gewährleisten.

Rückfragen bitte an:

Ronja Weser
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
Alle Meldungen Alle
  • 04.05.2026 – 10:11

    POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Pedelec-Fahrer stürzt in Lemwerder und verletzt sich

    Delmenhorst (ots) - Am Sonntag, 3. Mai 2026, gegen 17:00 Uhr fuhr ein 87-jähriger Mann aus Ganderkesee auf seinem Pedelec entlang der Hafenstraße in Lemwerder. Der 87-Jährige kam auf dem Weserradweg mit seinem Pedelec nach rechts vom Radweg ab und geriet in die Berme. In der Folge kam der Pedelec-Fahrer zu Fall und verletzte sich. Ein hinzugerufener Rettungswagen ...

    mehr
  • 03.05.2026 – 15:43

    POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Nordenham vom 03.05.2026

    Delmenhorst (ots) - Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden und einem Pkw im Siel 26935 Stadland-Rodenkirchen, Mellumstraße Am 03. Mai 2026, gegen 12.35 Uhr, befuhr eine 16jährige Stadländerin aus Rodenkirchen die Mellumstraße in Richtung Marktstraße. An der Brücke über den Rodenkircher Zuggraben kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab, durchbrach das Brückengeländer und kam im Siel zum Stillstand. Ein zufällig ...

    mehr
  • 03.05.2026 – 10:14

    POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Brake vom 03.05.2026

    Delmenhorst (ots) - Verkehrsunfall in Folge Trunkenheit in Brake. Am Abend des 02.05.26 befährt ein 63-jähriger Braker mit seinem PKW die Straße Norderfeld in südlicher Richtung von der B212 kommend. In einer leichten Linkskurve kommt er alkoholbedingt nach links von der Fahrbahn ab und kollidiert in der Folge mit einem Baum. Beim Unfall wird er leicht verletzt. Ein Atemalkohotest ergibt einen Wert von 1,67 Promille. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren