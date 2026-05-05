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Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Brand in Hühnerstall

Delmenhorst (ots)

Am Montag, 4. Mai 2026, gegen 13:00 Uhr, geriet in Prinzhöfte in der Bergstraße aus bislang ungeklärter Ursache ein Hühnerstall in Brand.

Ein 50-jähriger Anwohner entdeckte den Brand und alarmierte den Notruf.

Die Freiwilligen Feuerwehren Prinzhöfte, Harpstedt und Wildeshausen rückten mit rund 40 Kameraden und Kameradinnen an und übernahmen die Brandlöschung.

Verletzt wurden glücklicherweise weder Personen noch Tiere.

Der entstandene Sachschaden wurde auf 12.500 Euro geschätzt.

Die Polizei Wildeshausen nahm den Brandort auf und leitete die Ermittlungen zur Braundursache ein.

Rückfragen bitte an:

Ronja Weser
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

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