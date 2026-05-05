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Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Zeugen gesucht nach Verkehrsunfallflucht in Großenkneten-Huntlosen +++ Fahrradfahrerin verletzt

Delmenhorst (ots)

Am Donnerstag, 30. April 2026, gegen 13:55 Uhr, kam es in Großenkneten-Huntlosen auf der Hatter Straße im Einmündungsbereich zum Alten Mühlenweg zu einem Verkehrsunfall.

Nach bisherigem Ermittlungsstand fuhr eine 20-jährige Fahrradfahrerin aus Großenkneten mit ihrem Zweirad den Radweg aus Sandhatten kommend in Richtung Huntlosen.

Ein weißer BMW fuhr aus der Straße Alter Mühlenweg und wollte nach links in Richtung Kirchhatten abbiegen. Der BMW-Fahrer übersah beim Abbiegen die 20-jährige vorfahrtsberechtigte Fahrradfahrerin, in welcher Folge es zum Zusammenstoß kam.

Die Fahrradfahrerin stürzte auf den Grünstreifen und verletzte sich.

Der BMW-Fahrer ließ nach der Kollision sein Fenster herunter, schrie die verletzte Frau an und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallörtlichkeit.

Die Polizei Großenkneten nahm die Ermittlungen auf und sucht mit folgender Beschreibung nach dem flüchtigen BMW-Fahrer:

   -Mann
   -ca. 20 bis 30 Jahre alt
   -Kinnbart
   -weißer BMW, 4-Türen
   -Kennzeichen am BMW mit OL-Zulassung

Zeugen, die Angaben zum flüchtigen Fahrer des BMW machen oder sonstige sachdienliche Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04435 97385-0 mit der Polizei Großenkneten in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Ronja Weser
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

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