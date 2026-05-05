Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Schwerer Verkehrsunfall auf der Autobahn 28 in Fahrtrichtung Stuhr +++ Fahrer erleidet einen medizinischen Notfall

Delmenhorst (ots)

Am Dienstag, 5. Mai 2026, gegen 06:10 Uhr kam es auf der Autobahn 28 in Fahrtrichtung Stuhr im Autobahndreieck Delmenhorst im Bereich zur Überleitung auf die Bundesstraße 75 zu einem schweren Verkehrsunfall.

Nach derzeitigem Kenntnisstand fuhr ein 56-jähriger Mann aus Twistringen mit seinem Skoda auf der Autobahn 28 und erlitt während der Fahrt einen medizinischen Notfall.

Der Skoda-Fahrer lenkte im Bereich des Autobahndreiecks Delmenhorst zunächst über die dortige Sperrfläche in der Überleitung zur Bundesstraße 75 und kollidierte dann mit dem Heck eines 42-jährigen Seat-Fahrers. Im Anschluss kam der 56-Jährige nach links von der Fahrbahn ab, stieß mit seinem Pkw gegen die dort beginnenden Leitplanken und überschlug sich samt seines Fahrzeuges.

Auf der Seite liegend kam das Fahrzeug dann zum Stillstand.

Ersthelfer, darunter ein Rettungssanitäter, befreiten den Mann aus seinem Fahrzeug und starteten eine notwendige Reanimation. Hinzukommende Besatzungen von Rettungswagen und Notarztwagen übernahmen die medizinische Versorgung und verbrachten den lebensgefährlich verletzten Mann in eine umliegende Klinik.

Der Skoda war nach den Kollisionen nicht mehr fahrbereit und musste zunächst geborgen und dann abgeschleppt werden.

Der 42-jährige Seat-Fahrer blieb unverletzt und der Pkw fahrbereit.

Der entstandene Gesamtschaden wurde auf rund 25.000 Euro geschätzt.

Für die Dauer der Unfallaufnahme und zur Bergung des Skoda musste die Überleitung zur Bundesstraße 75 von der Autobahn 28 vollgesperrt werden. Die Sperrung wurde gegen 10:00 Uhr wieder aufgehoben.

Die Polizei nahm die Ermittlungen zur genauen Unfallursache auf.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell