Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: E-Scooter-Fahrer verletzt sich bei Zusammenstoß mit Verkehrszeichen schwer in Brake

Delmenhorst (ots)

Am Dienstag, 5. Mai 2026, gegen 14:05 Uhr, fuhr ein 14-jähriger Junge aus Brake mit seinem E-Scooter auf dem Radweg entlang der Bahnhofstraße in Brake.

Auf dem E-Scooter befand sich ein 12-jähriger Junge als Mitfahrer. Nach derzeitigem Kenntnisstand verlor der 12-Jährige während der Fahrt das Gleichgewicht auf dem Scooter und stieß während der Fahrt mit einem Verkehrszeichen zusammen. Durch den Zusammenstoß mit dem Verkehrszeichen kam der 12-Jährige zu Fall und verletzte sich schwer.

Das Kind wurde mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

Der 14-Jährige blieb unverletzt.

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