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Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall in Ganderkesee mit verletztem E-Scooter-Fahrer

Delmenhorst (ots)

Am Dienstag, 5. Mai 2026, gegen 07:50 Uhr, kam es in Ganderkesee auf der Elmeloher Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem E-Scooter-Fahrer, in welcher Folge ein Mann leichte Verletzungen davontrug.

Ein 62-jähriger VW-Fahrer fuhr von der Neue Straße in die Elmeloher Straße und musste zunächst verkehrsbedingt im Kreuzungsbereich halten. Beim Überqueren der Kreuzung übersah der 62-Jährige aus Ganderkesee den vorfahrtsberechtigten 45-Jährigen E-Scooter-Fahrer aus Ganderkesee.

In der Folge kam es zur Kollision, der 45-jährige E-Scooter-Fahrer stürzte und zog sich Verletzungen zu.

Ein Rettungswagen verbrachte den Verletzten in ein umliegendes Krankenhaus.

Am Pkw VW und am Scooter entstanden Sachschäden von rund 1500 Euro.

Rückfragen bitte an:

Ronja Weser
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

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