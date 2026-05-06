Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall in Ganderkesee mit verletztem E-Scooter-Fahrer

Delmenhorst (ots)

Am Dienstag, 5. Mai 2026, gegen 07:50 Uhr, kam es in Ganderkesee auf der Elmeloher Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem E-Scooter-Fahrer, in welcher Folge ein Mann leichte Verletzungen davontrug.

Ein 62-jähriger VW-Fahrer fuhr von der Neue Straße in die Elmeloher Straße und musste zunächst verkehrsbedingt im Kreuzungsbereich halten. Beim Überqueren der Kreuzung übersah der 62-Jährige aus Ganderkesee den vorfahrtsberechtigten 45-Jährigen E-Scooter-Fahrer aus Ganderkesee.

In der Folge kam es zur Kollision, der 45-jährige E-Scooter-Fahrer stürzte und zog sich Verletzungen zu.

Ein Rettungswagen verbrachte den Verletzten in ein umliegendes Krankenhaus.

Am Pkw VW und am Scooter entstanden Sachschäden von rund 1500 Euro.

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