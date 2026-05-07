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Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person auf der Oldenburger Straße

Delmenhorst (ots)

Am Mittwoch, 6. Mai 2026, gegen 18:35 Uhr kam es in Delmenhorst auf der Oldenburger Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw, in welcher Folge eine Frau leichte Verletzungen erlitt.

Eine 26-jährige Frau aus Delmenhorst fuhr in ihrem Opel von der Neue Straße nach rechts auf die Oldenburger Straße. Nach derzeitigem Kenntnisstand fuhr ein 50-jähriger Mercedes-Fahrer auf der Oldenburger Straße in Fahrtrichtung der Brauenkamper Straße und bemerkte nicht, dass sein Fahrtrichtungsanzeiger ("Blinker") nach rechts gesetzt war.

Die 26-jährige Opel-Fahrerin nahm in der Folge an, dass der Mercedes in die Neue Straße abbiegen würde und fuhr auf die Oldenburger Straße. Der Mercedes fuhr jedoch weiter auf der Oldenburger Straße, wo es dann zur Kollision zwischen dem Opel und dem Mercedes kam.

Die junge Frau wurde leicht verletzt.

Der Mercedes war nach dem Verkehrsunfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Der entstandene Gesamtschaden wurde auf 17.000 Euro geschätzt.

Gegen die beiden Unfallfallbeteiligten wurde jeweils ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Ronja Weser
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

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