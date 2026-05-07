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Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Zeugen gesucht nach Einbruch in ein Wohnhaus

Delmenhorst (ots)

Am Mittwoch, 6. Mai 2026, in der Zeit von 01:00 Uhr und 06:45 Uhr brachen bislang unbekannte Personen in ein Wohnhaus im Hamburger Weg in Delmenhorst ein.

Die Täter verschafften sich auf bislang unbekannte Weise Zutritt zum Wohnhaus.

Der entstandene Sachschaden wurde auf rund 1.000 Euro geschätzt.

Die Polizei Delmenhorst nahm die Ermittlungen auf und sucht Zeugen, die Hinweise geben können. Diese werden gebeten, sich telefonisch unter der Telefonnummer 04221/ 1559-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Ronja Weser
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

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