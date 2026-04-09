Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Mehrere Autos zerkratzt

Polizei sucht Zeugen

Darmstadt (ots)

Durch bislang unbekannte Täter wurden nach aktuellem Stand der Ermittlungen in der Riedlingerstraße mindestens vier Fahrzeuge beschädigt. Aktuellen Erkenntnissen zufolge liefen die Kriminellen zwischen Dienstagabend (7.4.) und Mittwochmorgen (8.4.), etwa 7.30 Uhr, an den geparkten Autos vorbei und beschädigten sie hierbei durch einen spitzen Gegenstand.

Zeugen, denen im besagten Zeitraum etwas Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich beim Fachkommissariat 43 in Darmstadt unter der Telefonnummer 06151/969-0 zu melden.

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