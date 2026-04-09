POL-DA: Viernheim: Autofahrerin mit 65 "Sachen" zu viel auf dem Tacho/35-Jährige erwarten zwei Monate Fahrverbot
Viernheim (ots)
Im Rahmen einer Geschwindigkeitsmessung stoppten zivile Verkehrsfahnder der Polizei Südhessen am Mittwochmittag (08.04.) auf der A 659 eine 35 Jahre alte Autofahrerin aus dem Rhein-Neckar-Kreis mit 165 km/h, anstatt der maximal dort erlaubten 100 Stundenkilometer. Sie erwartet nun ein zweimonatiges Fahrverbot, 600 Euro Bußgeld und zwei Punkte in Flensburg.
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