POL-DA: Viernheim: Autofahrerin mit 65 "Sachen" zu viel auf dem Tacho/35-Jährige erwarten zwei Monate Fahrverbot

Groß-Gerau (ots) - Am Mittwochmorgen (08.04.) wurden von einer Brücke über die A 67, zwischen Rüsselsheimer Dreieck und der Anschlussstelle Groß-Gerau, Steine auf die Fahrbahn geworfen und beschädigten einen Seat. Gegen 9.10 Uhr fuhr ein 29-jähriger Autofahrer aus dem Westerwaldkreis mit seinem Wagen in Richtung Darmstadt. Als er die Brücke vor der Anschlussstelle Groß-Gerau passierte, sah er zwei oder drei ...

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