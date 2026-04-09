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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Gerau: Steinewerfer beschädigen Auto auf A 67

Groß-Gerau (ots)

Am Mittwochmorgen (08.04.) wurden von einer Brücke über die A 67, zwischen Rüsselsheimer Dreieck und der Anschlussstelle Groß-Gerau, Steine auf die Fahrbahn geworfen und beschädigten einen Seat.

Gegen 9.10 Uhr fuhr ein 29-jähriger Autofahrer aus dem Westerwaldkreis mit seinem Wagen in Richtung Darmstadt. Als er die Brücke vor der Anschlussstelle Groß-Gerau passierte, sah er zwei oder drei Kinder bzw. Jugendliche auf der Brücke und vernahm anschließend einen lauten Knall. Seine Windschutzscheibe wurde durch einen Steinschlag beschädigt. Der Mann blieb unverletzt.

Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei verlief bislang ergebnislos. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiautobahnstation Südhessen unter der Rufnummer 06151/8756-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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