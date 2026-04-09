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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DVS: Viernheim: tödlicher Verkehrsunfall auf der BAB 6/ Sattelzug erfasst Baustellenmitarbeiter

Viernheim (ots)

Am Morgen des 09.04.2026 ereignete sich gegen 3 Uhr ein folgenschwerer Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang. Hierbei fuhr ein Fahrer aus Darmstadt-Arheilgen mit seinem Sattelzug aus Dieburg aus noch ungeklärter Ursache in eine Baustellenabsperrung auf der BAB 6 zwischen dem Viernheimer Dreieck und dem Viernheimer Kreuz in südlicher Fahrtrichtung.

Der Sattelzug durchbrach dabei mehrere Baustellenbegrenzungen, stieß gegen einen Sperranhänger der Baustellenfirma aus Sandhausen und erfasste dabei den Baustellenmitarbeiter aus Gaiberg/ Rhein-Neckar-Kreis. Für den Baustellenmitarbeiter kam jede Hilfe zu spät, er verstarb noch an der Unfallstelle.

Die Fahrbahn der BAB 6 in Richtung Süden verblieb von 3 Uhr bis zum verfassen dieser Meldung mit noch unbekannter Fortdauer voll gesperrt.

Die Polizeiautobahnstation Südhessen war mit drei Funkstreifen vor Ort. Zusätzlich unterstützen Polizeikräfte aus Mannheim, Walldorf, Neckarstadt und Käfertal. Ebenfalls vor Ort waren die Autobahnmeistereien Mannheim und Darmstadt. Ebenfalls auch die Feuerwehr Lorsch und mehrere RTW und NEF der Rettungsleitstelle Bergstraße. Mehrere Zeugen wurden durch Kriseninterventionsteams betreut.

Berichterstatter, PHK Landzettel/ DGL Polizeiautobahnstation Südhessen

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Polizeidirektion Direktion Verkehrssicherheit/Sonderdienste
Polizeiautobahnstation Südhessen
Pupinweg 1
64295 Darmstadt
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Telefon: 06151 / 8756-0
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de
https://www.polizei.hessen.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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