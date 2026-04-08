Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Raunheim: Verkehrsunfall mit entwendeten Autos/Polizei sucht Zeugen

Raunheim (ots)

In der Nacht zum Mittwoch (08.04.) verunfallten zu einem derzeit noch unbekannten Zeitpunkt am Messeplatz ein grauer Toyota und ein schwarzer Fiat. Die Autos wurden zuvor in Raunheim von Unbekannten vor der Wohnung des Halters entwendet. Nach ersten Ermittlungen ist auch ein dem Unfall vorangegangenes Fahrzeugrennen nicht auszuschließen.

An den beiden Fahrzeugen sowie am Straßenbelag entstand hoher Sachschaden. Die bislang nicht bekannten Fahrer flüchteten nach dem Geschehen und ließen die beschädigten Autos am Unfallort zurück.

Die Polizeistation Rüsselsheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise auf die Unfallverursacher geben kann, wird gebeten, unter der Rufnummer 06142/696-0 mit den Beamtinnen und Beamten Kontakt aufzunehmen.

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