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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Ginsheim-Gustavsburg: Vor Polizeistreife rote Ampel missachtet/42-Jährige mit 1,24 Promille

Ginsheim-Gustavsburg (ots)

Eine Streife der Polizeistation Bischofsheim staunte in der Nacht zum Donnerstag (09.04.), gegen 3.00 Uhr, nicht schlecht, als die Fahrerin eines vor dem Streifenwagen befindlichen Autos auf der Bundesstraße 43 eine rote Ampel missachtete. Zudem nahmen die Ordnungshüter wahr, dass die Frau in "Schlangenlinien" ihre Fahrt fortsetzte. Die Polizisten stoppten die 42-Jährige anschließend. Ein Atemalkoholtest zeigte einen Wert von 1,24 Promille an. Bei ihr wurden außerdem mehrere Gramm Amphetamin aufgefunden. Die Frau wurde daraufhin vorläufig festgenommen und für eine Blutentnahme auf die Wache gebracht.

Sie wird sich nun in Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten müssen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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