Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Weiterstadt: Einbrecher erbeuten Bargeld

Zeugen gesucht

Weiterstadt (ots)

Ein Einfamilienhaus im Lärchenweg nahmen bislang unbekannte Einbrecher am Mittwoch (8.4.), in der Zeit zwischen 12.15 und 14.15 Uhr, ins Visier. Nach derzeitigen Erkenntnissen verschafften sich die Kriminellen gewaltsam durch eine Tür Zugang in das Haus. im Innern durchwühlten sie mehrere Räumlichkeiten und entwendeten Bargeld. Anschließend suchten sie mit ihrer Beute in unbekannte Richtung das Weite. Sie hinterließen nach ersten Schätzungen einen Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Anwohner oder Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, mit der Kriminalpolizei in Darmstadt unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 Kontakt aufzunehmen.

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