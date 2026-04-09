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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Weiterstadt: Einbrecher erbeuten Bargeld
Zeugen gesucht

Weiterstadt (ots)

Ein Einfamilienhaus im Lärchenweg nahmen bislang unbekannte Einbrecher am Mittwoch (8.4.), in der Zeit zwischen 12.15 und 14.15 Uhr, ins Visier. Nach derzeitigen Erkenntnissen verschafften sich die Kriminellen gewaltsam durch eine Tür Zugang in das Haus. im Innern durchwühlten sie mehrere Räumlichkeiten und entwendeten Bargeld. Anschließend suchten sie mit ihrer Beute in unbekannte Richtung das Weite. Sie hinterließen nach ersten Schätzungen einen Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Anwohner oder Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, mit der Kriminalpolizei in Darmstadt unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 Kontakt aufzunehmen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Murat Avci
Telefon: 06151 / 969 - 13 120
Mobil: 0173 / 4192693
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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