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Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Betrunkener E-Scooter-Fahrer mit 2,68 Promille in Brake unterwegs

Delmenhorst (ots)

Beamte der Polizei Brake kontrollierten am Donnerstag, 7. Mai 2026, gegen 10:55 Uhr einen E-Scooter-Fahrer in Brake auf der Breite Straße.

Im Rahmen der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der 34-Jährige aus Nordenham deutlich alkoholisiert war. Ein durchgeführter Test ergab einen Wert von 2,68 Promille.

In der Folge entnahm ein Arzt eine Blutprobe bei dem Scooter-Fahrer.

Die Beamten untersagten die Weiterfahrt und leiteten ein Strafverfahren gegen den Mann ein.

Rückfragen bitte an:

Ronja Weser
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

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