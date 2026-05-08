Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Betrunkener E-Scooter-Fahrer mit 2,68 Promille in Brake unterwegs

Delmenhorst (ots)

Beamte der Polizei Brake kontrollierten am Donnerstag, 7. Mai 2026, gegen 10:55 Uhr einen E-Scooter-Fahrer in Brake auf der Breite Straße.

Im Rahmen der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der 34-Jährige aus Nordenham deutlich alkoholisiert war. Ein durchgeführter Test ergab einen Wert von 2,68 Promille.

In der Folge entnahm ein Arzt eine Blutprobe bei dem Scooter-Fahrer.

Die Beamten untersagten die Weiterfahrt und leiteten ein Strafverfahren gegen den Mann ein.

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