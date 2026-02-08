PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Pinneberg - Öffentlichkeitsfahndung zu vermisstem 74-jährigen Werner P. -Löschung-

Pinneberg (ots)

Die Fahndung nach dem Rentner Werner P. aus Pinneberg

http://presseportal.de/blaulicht/pm/19027/6212678

kann gelöscht werden.

Herr P. ist wieder in seine gewohnte Umgebung zurückgekehrt.

Dier Öffentlichkeitsfdahndung wird hiermit zurückgenommen. Wir bitten um Löschung des zur Vergfügung gestellten Bildmaterials. Die Pressemitteilung wurde aus dem Presseportal gelöscht.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Bad Segeberg
- Pressestelle -
Dorfstr. 16-18
23795 Bad Segeberg

Michael Bergmann
Telefon: 04551-884-2020
E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

