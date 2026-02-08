POL-SE: Pinneberg - Öffentlichkeitsfahndung zu vermisstem 74-jährigen Werner P. -Löschung

Barmstedt (ots) - Seit einigen Monaten kommt es in Barmstedt zu einer deutlichen Häufung von Straftaten, wie Sachbeschädigungen an Kraftfahrzeugen und an Gebäuden, Diebstählen, Hausfriedensbrüchen und Abbrennen von nicht zugelassener Pyrotechnik. Nach den bisher geführten Ermittlungen soll eine Gruppe von Jugendlichen mutmaßlich für eine Vielzahl der Taten ...

mehr