Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold - Innenstadt - Einbruch in leerstehendes Einfamilienhaus

Lippe (ots)

(sb) Am Freitagabend des 17.04.26, wurde der Polizei ein Einbruch in ein leerstehendes Einfamilienhaus in der Eggestraße in Detmold gemeldet. Nach Zeugenangaben wurde sich zuletzt vor circa 2-3 Wochen berechtigt in dem Haus aufgehalten. Während dieser Zeit gelangte ein oder mehrere Täter in das Gebäude, in welchem auch Schränke durchwühlt wurden. Zeugen, die in dieser Zeit verdächtige Beobachtungen getätigt haben, werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei in Detmold unter der Telefonnummer 05231-609-0 zu melden.

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