POL-LIP: Detmold - Innenstadt - Einbruch in mehrere Kellerräume
Lippe (ots)
(sb) In der Nacht vom 17. auf den 18.04.26 drangen unbekannte Täter in den Keller eines Mehrfamilienhauses in der Fritz-Reuter-Straße in Detmold ein. Im Keller wurden mehrere Räume nach Diebesgut durchsucht. Zeugen, die in dieser Zeit verdächtige Beobachtungen getätigt haben, werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei in Detmold unter der Telefonnummer 05231-609-0 zu melden.
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