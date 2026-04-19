POL-LIP: Detmold - Innenstadt - Einbruch in mehrere Kellerräume

Lippe (ots) - (sb) Am Freitag, den 19.04.26, befuhr ein Rennradfahrer um die Mittagszeit herum die Erdersche Straße. Zeitgleich fuhr ein noch unbekannter Fahrzeugführer eines silbernen Autos aus einer Grundstückseinfahrt im Ort Erder heraus und übersah den kreuzenden Radfahrer. Zwar kam es zu keiner direkten Kollision, jedoch stürzte der Radfahrer in Folge der Ereignisse und verletzte sich schwer. Er wurde mit dem ...

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