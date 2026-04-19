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Polizei Lippe

POL-LIP: Kalletal - Erder - Autofahrer übersieht Radfahrer

Lippe (ots)

(sb) Am Freitag, den 19.04.26, befuhr ein Rennradfahrer um die Mittagszeit herum die Erdersche Straße. Zeitgleich fuhr ein noch unbekannter Fahrzeugführer eines silbernen Autos aus einer Grundstückseinfahrt im Ort Erder heraus und übersah den kreuzenden Radfahrer. Zwar kam es zu keiner direkten Kollision, jedoch stürzte der Radfahrer in Folge der Ereignisse und verletzte sich schwer. Er wurde mit dem Rettungswagen dem Krankenhaus zugeführt. Der Rennradfahrer trug einen Helm. Wenn sachdienliche Angaben zum bislang unbekannten Fahrzeugführer gemacht werden können, so wird man gebeten, sich beim Verkehrskommissariat in Detmold unter der Telefonnummer 05231-609-0 zu melden.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Leitstelle

Telefon: 05231/609-1222
Fax: 05231/609-1299
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

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