Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Brand einer Hecke

Delmenhorst (ots)

Am Freitag gegen 12:30 Uhr geriet eine Hecke zwischen zwei Wohnhäusern im Annenweg in Delmenhorst vermutlich durch Gartenarbeiten in Brand. Die Feuerwehr konnte das Übergreifen der Flammen auf die Wohnhäuser verhindern. Es entstand ein Sachschaden von ca. 10.000 EUR. Verletzt wurde keiner.

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