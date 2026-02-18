Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Verkehrsunfallflucht auf Hotelparkplatz - Zeugen gesucht

Meppen (ots)

Zwischen Dienstag, 17. Februar 2026, 17:00 Uhr und Mittwoch, 18. Februar 2026, 07:00 Uhr, kam es in der Junkersstraße zu einer Verkehrsunfallflucht.

Ein 46-jähriger Mann hatte seinen schwarzen VW Golf ordnungsgemäß auf dem Parkplatz eines dortigen Hotels abgestellt. In dem genannten Zeitraum wurde das Fahrzeug von einer bislang unbekannten Person vermutlich beim Rangieren beschädigt. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um die Regulierung des entstandenen Schadens zu kümmern. An dem VW Golf entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Meppen unter der Rufnummer 05931/9490 entgegen.

