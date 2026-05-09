Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Einbruch in Einfamilienhaus in Jaderberg +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Bislang unbekannte Täter haben sich in der Tatzeit von Freitag, 08. Mai 2026, zwischen ca. 10:30 Uhr und 19:20 Uhr, unberechtigt Zutritt zu einem Wohnhaus im Hakenweg in Jaderberg verschafft. Die Täter entwendeten Schmuck und Bargeld. In dem Zusammenhang sucht die Polizei Nordenham nach Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04731/26940 mit der Polizei Nordenham in Verbindung zu setzen.

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