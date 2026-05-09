Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Pedelec-Fahrerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt in Hude

Delmenhorst (ots)

Am 08.05.2026 gegen 07:20 Uhr kam es auf dem Deichweg in Hude-Wüsting zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 67jährige Pedelec-Fahrerin leicht verletzt wurde. Ein 51jähriger Mann befuhr mit einem Pkw Renault den Kuhlmannsweg und wollte nach links in den Deichweg abbiegen. Beim Abbiegen übersah der 51jährige die von rechts kommende und vorfahrtberechtigte Pedelec-Fahrerin. Die 67jährige stürzte und wurde leicht verletzt.

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