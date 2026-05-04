Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
BPOLI-WEIL: Widerstand bei Einreisekontrolle
Neuenburg am Rhein (ots)
Im Rahmen einer Einreisekontrolle leistete ein 36-Jähriger Widerstand gegen Einsatzkräfte der Bundespolizei und zerschlug dabei sein Handy. Ihn erwartet ein Strafverfahren.
Am Sonntagmorgen (03.05.2026) kontrollierte die Bundespolizei einen aus Frankreich kommenden Fernreisebus am Autobahngrenzübergang Neuenburg am Rhein. Der serbische Staatsangehörige legte zur Kontrolle seine deutsche Duldung vor. Im Rahmen der anschließenden Durchsuchung, widersetzte sich der Mann und schlug sein mitgeführtes Handy mehrfach auf eine Tischkante, sodass dieses zu Bruch ging. Da sich der Mann nicht beruhigte, legten die Einsatzkräfte ihm Handfesseln an, wogegen er sich wehrte. Gegen den Mann wird nun wegen Verstößen gegen das Aufenthaltsgesetz sowie wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.
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