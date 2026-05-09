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Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Diverse Sachbeschädigungen an einer Schule in Ganderkesee

Delmenhorst (ots)

Mutmaßlich in der Nacht zum 08.05.2026 kam es zu mehreren Sachbeschädigungen auf dem Gelände einer Schule an der Oldenburger Straße in Ganderkesee. Bislang unbekannte Personen besprühten den Glaseinsatz einer Tür sowie die Außenfassade der Schule mit silberner Farbe und beschädigten eine auf dem Schulgelände befindliche Werbeplane. Ferner wurden die Reifen eines auf dem Gelände abgestellten Pkw zerstochen. Die Schadenshöhe wird mit ca. 1500 Euro beziffert.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

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