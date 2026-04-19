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Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht Kloster Marienstatt

Streithausen - Kloster Marienstatt (ots)

Am 19.04.2026 im Zeitraum zwischen 10:30 Uhr und 15:45 Uhr kam es auf dem Parkplatz des Klosters Marienstatt (Zufahrt zum Brauhaus) zu einem Verkehrsunfall. Hier beschädigte ein unbekanntes Fahrzeug einen ordnungsgemäß geparkten grauen Mercedes-Benz bei Ein- oder Ausparken an der Fahrerseite. Der Verursacher entfernte sich danach von der Unfallörtlichkeit, ohne seinen entsprechenden Pflichten nachzukommen.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Hachenburg, unter 02662-9558-0 oder pihachenburg@polizei.rlp.de

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hachenburg
Telefon: 02662-9558-0
E-Mail: pihachenburg@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

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