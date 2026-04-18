Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: B42 zwischen Kestert und St. Goarshausen - Straßenverkehrsgefährdung eines Radfahrers

Kestert - (ots)

Am Samstag, den 18.04.2026 um ca. 16:00 Uhr, kam es auf der B42 zwischen Kestert und St. Goarshausen-Wellmich zu einer gefährlichen Situation im Straßenverkehr. Ein Radfahrer, der die B42 in Richtung St. Goarshausen befuhr, wurde trotz Gegenverkehr durch einen schwarzen Mercedes-Benz mit unzureichendem Seitenabstand überholt und anschließend beim Wiedereinscheren geschnitten. Durch das Fahrmanöver wurde der Radfahrer gefährdet. Ob es hierbei auch zu einer Gefährdung des entgegenkommenden Fahrzeugs kam, ist letztlich noch unklar. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion St. Goarshausen unter 06771 93270 in Verbindung zu setzen.

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