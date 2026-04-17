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Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Bad Ems - betrunkener Pkw-Fahrer ohne Führerschein fährt gegen Baum

Bad Ems (ots)

Am Freitag, 17.04.2026, um 19:46 Uhr, befuhr ein 46jähriger Mann aus der Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau mit seinem Pkw VW Golf die Viktoriaallee im Stadtgebiet Bad Ems aus Richtung Silberaustraße kommend in Fahrtrichtung Kaiserbrücke. Aufgrund einer hohen Alkoholisierung kam der Pkw-Fahrer nach links von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Baum und kam mitten auf der Fahrbahn zum Stehen. Anschließend stieg er aus und entfernte sich zu Fuß in Richtung der Kaiserbrücke. Die eingesetzten Polizeikräfte, die das Geräusch vom Unfallereignis auf der Dienststelle wahrgenommen hatten, konnten den Pkw-Fahrer nach kurzer Nacheile zu Fuß einholen und vorläufig festnehmen. Auf der Dienststelle wurde dem Unfallverursacher eine Blutprobe entnommen. Sein ukrainischer Führerschein konnte nicht eingezogen werden, da er diesen bereits im Februar 2026 durch eine folgenlose Trunkenheitsfahrt im Bereich Boppard abgeben musste. Der von ihm benutzte Pkw war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Zudem stellten die Beamten fest, dass der Pkw derzeit nicht zugelassen ist. Daher wurden insgesamt vier Strafverfahren gegen den Pkw-Fahrer eingeleitet. Der Sachschaden wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinsp. Bad Ems
PHK Neuburger
Telefon: 02603-970-0

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

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