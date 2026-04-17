Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Unfallflucht zwischen PKW und Mofa ***ZEUGEN GESUCHT***

Elsoff (Westerwald) (ots)

Am Freitag den 17.04.2026 ereignete sich gegen 19:00 Uhr im Bereich der Mittelstraße in der Ortslage Elsoff-Mittelhofen ein Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Mofa. Aufgrund eines entgegenkommenden Linienbusses kam es zu verkehrsbedingten Wartevorgang und infolgedessen auch zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen. Der Mofa-Fahrer stürzte infolge des Zusammenstoßes. Der PKW-Fahrer stieg anschließend aus seinem Fahrzeug, unterhielt sich mit dem Mofa-Fahrer und setzte im Anschluss seine Fahrt fort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Verkehrsunfall machen können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Westerburg (02663-98050) zu melden. Ebenso wird der PKW-Fahrer gebeten sich bei der Polizei in Westerburg zu melden.

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