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Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Großkontrolle mehrerer Behörden im Stadtgebiet Delmenhorst

Delmenhorst (ots)

Am Abend des Samstag, den 09.05.2026, wurden durch die Polizei Delmenhorst in Zusammenarbeit mit dem Hauptzollamt Oldenburg in Delmenhorst mehrere Gaststätten in den Stadtteilen Düsternort sowie Hasport kontrolliert sowie teilweise auf Beschluss des Amtsgerichtes Oldenburg durchsucht.

Ziel der Maßnahmen war unter anderem die ganzheitliche Bekämpfung von illegalem Glücksspiel sowie des Handeltreibens mit unerlaubten Betäubungsmitteln. Es konnten dabei mehrere Verstöße festgestellt und geahndet werden. Ebenso wurden diverse Beweismittel beschlagnahmt und neue Strafverfahren eingeleitet. Neben der Polizei sowie dem Hauptzollamt Oldenburg waren zudem Einsatzkräfte der Bundespolizei, der Steuerfahndung sowie des Niedersächsischen Innenministeriums am Einsatz beteiligt. Im Rahmen des Einsatzes kam es zu kürzeren Verkehrsbehinderungen durch einsatzbedingte Sperrungen von Straßenabschnitten im Stadtteil Düsternort.

Die Pressearbeit wurde mit der zuständigen Staatsanwaltschaft Oldenburg abgestimmt. Etwaige Rückfragen sind an die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Oldenburg zu richten.

Rückfragen bitte an:

Lena Brandauer
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

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