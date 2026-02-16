Feuerwehr München

FW-M: Wochenendrückblick der Feuerwehr München für den 13. bis 15. Februar 2026

München (ots)

Samstag, 14. Februar 2026 2.31 Uhr - Mülltonnenhaus in Brand Rimstinger Straße (Ramersdorf)

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde die Feuerwehr München zu einem brennenden Mülltonnenhaus alarmiert. Der Sachschaden ist erheblich, verletzt wurde niemand.

Um 2.31 Uhr wurde der Feuerwehr Feuerschein aus dem Innenhof einer Wohnanlage in der Rimstinger Straße gemeldet. Beim Eintreffen der Feuerwehr war ein Unterstand für Großraummülltonnen bereits im Vollbrand. Durch die starke Hitzeentwicklung entstanden erhebliche Sachschäden an einem nahestehenden Gebäude und einer Straßenlaterne. Die Flammen konnten mit dem Einsatz von Löschschaum schnell unter Kontrolle gebracht werden. Um sicher alle Glutnester ablöschen zu können, musste eine Tür mit einem Winkelschleifer geöffnet werden. Die nahestehenden Gebäude wurden durch die Feuerwehr kontrolliert. Der Unterstand wurde durch die Brandeinwirkung stark beschädigt und drohte einzustürzen, weshalb der umliegende Bereich weiträumig abgesperrt wurde.

Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand. Der Sachschaden wird von der Polizei auf einen niedrigen sechsstelligen Betrag geschätzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Samstag, 14. Februar 2026 14.42 Uhr - Mehr Demonstrierende als erwartet Theresienwiese (Ludwigsvorstadt)

Während des Wochenendes kam es im Stadtgebiet zu mehreren Demonstrationen. Die Kundgebung auf der Theresienwiese lockte mehr Besucher*innen an, als angemeldet waren.

Statt 100.000 Besucher*innen waren zu Spitzenzeiten etwa 250.000 Menschen bei der Demonstration auf der Theresienwiese anwesend. Der bereitgestellte Sanitätsdienst war nicht mehr in der Lage, die Absicherung zu gewährleisten. Daraufhin wurden Einsatzkräfte der Feuerwehr sowie Einheiten des Rettungsdienstes und Katastrophenschutzes an die Theresienwiese entsendet. Insgesamt wurden zirka 55 Patienten*innen durch die Einheiten vor Ort behandelt, davon kamen sechs in nahe gelegene Kliniken. Im Einsatz war auch ein Großraumrettungswagen der Feuerwehr München.

Sonntag, 15. Februar 2026 13.35 Uhr - Zimmerbrand endet glimpflich Bad Soden Straße (Milbertshofen)

Am frühen Sonntagnachmittag wurde die Feuerwehr München zu einem Zimmerbrand gerufen. Die Wohnung ist nach dem Brandschaden derzeit nicht bewohnbar.

Um 13.35 Uhr meldeten mehrere Anwohner*innen der Integrierten Leitstelle eine Rauchentwicklung aus dem ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses. Beim Eintreffen der Feuerwehr befand sich niemand mehr in der betreffenden Wohnung. Während sich Einsatzkräfte über das Treppenhaus den Weg ins Brandgeschoss bahnten, wurde bereits von außen ein sogenannter Fenster-Impuls vorgenommen. Durch den gezielten Einsatz von Löschwasser von außen konnte die Temperatur im Brandraum heruntergekühlt und so ein sicheres Vorgehen der Kräfte im Innenangriff geschaffen werden. Durch die Feuerwehr wurden auch umliegende Wohnungen auf Verrauchung kontrolliert. Eine Person wurde vom Rettungsdienst ambulant behandelt. Die Wohnung ist durch das Feuer schwer beschädigt und derzeit nicht bewohnbar.

Zur Ursache und Schadenshöhe liegen der Branddirektion keine Informationen vor. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Sonntag, 15. Februar 2026 14 Uhr - 62. Münchner Sicherheitskonferenz Bayerischer Hof (Lehel)

Vom 13. bis 15. Februar fand die 62. Auflage der Münchner Sicherheitskonferenz im Bayerischen Hof statt. Für die Feuerwehr kam es zu keinen nennenswerten Einsätzen im Zusammenhang mit dem internationalen Event.

