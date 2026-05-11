Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Pkw-Fahrer ohne Führerschein in Berne unterwegs

Delmenhorst (ots)

Am Samstag, 09. Mai 2026, gegen 20:55 Uhr, kontrollierten Beamte der Polizei Brake den Fahrer eines Pkw Peugeot in der Schlüter Straße in Berne.

Im Rahmen der Kontrolle fiel den Beamten auf, dass der 28-Jährige aus Lemwerder nicht im Besitz eines gültigen Führerscheins ist und daher nicht berechtigt war, fahrerlaubnispflichtige Kraftfahrzeuge im öffentlichen Straßenverkehr zu führen.

Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein entsprechendes Strafverfahren gegen den Pkw-Fahrer eingeleitet.

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