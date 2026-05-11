Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Pkw-Fahrer trotz Fahrverbot auf der Bundesstraße 75 unterwegs
Delmenhorst (ots)
Am Sonntag, 10. Mai 2026, gegen 10:10 Uhr, kontrollierten Beamte der Autobahnpolizei Ahlhorn einen Pkw-Fahrer auf der Bundesstraße 75, Höhe Delmenhorst, in Fahrtrichtung Autobahn 28.
Im Rahmen der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass gegen den 39-jährigen Mann aus Bremen bereits im Jahr 2024 ein Fahrverbot verhängt wurde.
Die Weiterfahrt mit dem Pkw wurde untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.
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