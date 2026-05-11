Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Sachbeschädigung an Pkw +++ Zeugen gesucht
Delmenhorst (ots)
Am Sonntag, 10. Mai 2026, in der Zeit von 17:30 Uhr bis 19:35 Uhr, kam es zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw in der Düsternortstraße in Delmenhorst. Bislang Unbekannte zerkratzen die Beifahrerseite des Pkw BMW, welcher auf einem Parkplatz geparkt war.
Der entstandene Sachschaden wurde auf rund 2.000 Euro geschätzt.
Die Polizei Delmenhorst nahm die Ermittlungen auf und sucht Zeugen, die Hinweise geben können. Diese werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizei Delmenhorst unter der Telefonnummer 04221/1559-0 in Verbindung zu setzen.
Rückfragen bitte an:
Philipp Mimjähner
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