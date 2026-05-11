Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Alkoholisierter Pkw-Fahrer ohne gültige Fahrerlaubnis in Stadland unterwegs

Delmenhorst (ots)

Am Sonntag, 10. Mai 2026, gegen 09:30 Uhr, erhielt die Polizei Nordenham eine Meldung über einen mutmaßlich alkoholisierten Pkw-Fahrer in Rodenkirchen.

Durch Beamte der Polizei Nordenham konnte der 40-jährige Mann aus Riga angetroffen und kontrolliert werden.

Im Rahmen der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der Pkw-Fahrer erheblich unter dem Einfluss von Alkohol stand.

Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,61 Promille. In der Folge entnahm ein Arzt eine Blutprobe bei dem 40-Jährigen.

Zudem konnten die Beamten ermitteln, dass der ausgehändigte lettische Führerschein seine Gültigkeit verloren hatte.

Die Weiterfahrt wurde untersagt. Der Führerschein des Mannes wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft und Anordnung des Amtsgerichts beschlagnahmt.

Gegen den Pkw-Fahrer wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

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