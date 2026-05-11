Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Alkoholisierter Pkw-Fahrer in Dötlingen kontrolliert

Delmenhorst (ots)

Am Sonntag, 10. Mai 2026, gegen 06:20 Uhr, wurde der Polizei Wildeshausen ein Mann in Dötlingen gemeldet, welcher augenscheinlich hilflos auf dem Fahrersitz eines geparkten Pkw mit laufendem Motor sitzen würde.

Der 33-jährige Mann aus Bassum konnte durch Beamte der Polizei Wildeshausen angetroffen und einer Kontrolle unterzogen werden.

Im Rahmen der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Mann alkoholisiert und zuvor mit dem Pkw gefahren war.

Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,54 Promille. In der Folge wurde durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen.

Zudem wurde die Weiterfahrt untersagt. Der Führerschein des Mannes wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft und Anordnung des Amtsgerichts beschlagnahmt.

Gegen den Pkw-Fahrer wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell