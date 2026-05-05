Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260505 - 0560 Frankfurt - Bockenheim: Rauschgifthändler festgenommen

Frankfurt (ots)

(ki) Gestern (04. Mai 2026) nahmen Polizisten drei Dealer fest. Zwei der Männer werden zur Haftprüfung vorgeführt.

Gegen 13:50 Uhr klickten zunächst bei zwei 28-Jährigen an der Straßenbahnhaltestelle "Varrentrappstraße" die Handschellen. Fast zeitgleich wurde der dritte im Bunde, ein 26-Jähriger, in einem Café festgenommen.

Die Fahnder konnten den drei Rauschgifthändlern über eigene Beobachtungen den illegalen Handel mit Betäubungsmitteln nachweisen.

So konnten die Einsatzkräfte ebenfalls eine Bunkerörtlichkeit lokalisieren. Nach der Anregung der Staatsanwaltschaft Frankfurt erging ein Durchsuchungsbeschluss gegen alle Beteiligten und der Bunkerörtlichkeit.

Bei den zwei ersten Festgenommenen wurden 380g Marihuana und Bargeld im mittleren 4-stelligen Bereich sichergestellt. Die Durchsuchung der Bunkerörtlichkeit förderte zusätzlich über 3,7 kg Marihuana, über 28 g Kokain, eine 5-Stellige Summe Bargeld und diverse Utensilien für den Handel von Betäubungsmitteln zu Tage.

Die zwei 28-Jährigen befinden sich in Polizeigewahrsam und sollen zur Haftprüfung vorgeführt werden. Der 26-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen.

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