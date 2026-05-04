Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260504 - 0558 Frankfurt - Bahnhofsviertel: Zeugenaufruf nach Raub

Frankfurt (ots)

(ha) Drei Männer raubten nach aktuellen Erkenntnissen am gestrigen Sonntagmorgen (04. Mai 2026) einen Mann aus. Polizisten konnten einen der Männer festnehmen. Jetzt wird nach den beiden anderen Beschuldigten und dem Geschädigten gefahndet.

Der Geschädigte meldete sich gegen 11:30 Uhr bei der Polizei und teilte mit, dass er soeben nach einem missglückten Verkaufsgeschäft in der Niddastraße von drei Männern ausgeraubt worden sei. Sie hätten ihn festgehalten, getreten und letztendlich Bargeld im mittleren, dreistelligen Bereich geraubt. Danach seien sie geflohen.

Kurz darauf konnten eintreffende Polizisten unter Zuhilfenahme der Videoschutzanlage einen der mutmaßlichen Räuber im Nahbereich festnehmen. Im Zuge der Durchsuchung des Tatverdächtigen fanden die Beamten den genannten Bargeldbetrag bei ihm auf und stellten ihn sicher. Der Geschädigte und die beiden Mittäter konnten nicht mehr angetroffen werden. Die zwei unbekannten Täter werden als männlich und dunkel gekleidet beschrieben.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, und den Geschädigten, sich unter der Rufnummer 069 / 755 - 51299 zu melden.

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