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Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260503- 0556 Frankfurt- Innenstadt: Festnahme von 5 Personen nach körperlichem Angriff

Frankfurt (ots)

(ki) Heute (03. Mai 2026) konnten Einsatzkräfte 5 Personen festnehmen, nachdem diese kurz zuvor zwei Personen attackierten.

Nach aktuellen Erkenntnissen wartete gegen 03:30 Uhr ein 35-Jähriger auf dem Plateau der Konstablerwache auf seinen 31-jährigen Begleiter. Als dieser erschien und die beiden sich begrüßten, nahm dies ein 21-Jähriger zum Anlass diese zu beleidigen und gemeinsam mit 4 weiteren Personen auf die beiden einzuschlagen. Anschließend floh die 5-köpfige Gruppe über die Zeil, wo sie kurz darauf von alarmierten Fahndungskräften festgenommen und auf die Dienststelle verbracht wurden. Der 35- und der 31-Jährige konnten nach einer ambulanten Behandlung im Rettungswagen vor Ort entlassen werden. Gegen die 17- bis 21-jährigen Täter hat das Fachkommissariat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

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