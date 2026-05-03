Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260503- 0556 Frankfurt- Innenstadt: Festnahme von 5 Personen nach körperlichem Angriff

Frankfurt (ots)

(ki) Heute (03. Mai 2026) konnten Einsatzkräfte 5 Personen festnehmen, nachdem diese kurz zuvor zwei Personen attackierten.

Nach aktuellen Erkenntnissen wartete gegen 03:30 Uhr ein 35-Jähriger auf dem Plateau der Konstablerwache auf seinen 31-jährigen Begleiter. Als dieser erschien und die beiden sich begrüßten, nahm dies ein 21-Jähriger zum Anlass diese zu beleidigen und gemeinsam mit 4 weiteren Personen auf die beiden einzuschlagen. Anschließend floh die 5-köpfige Gruppe über die Zeil, wo sie kurz darauf von alarmierten Fahndungskräften festgenommen und auf die Dienststelle verbracht wurden. Der 35- und der 31-Jährige konnten nach einer ambulanten Behandlung im Rettungswagen vor Ort entlassen werden. Gegen die 17- bis 21-jährigen Täter hat das Fachkommissariat die Ermittlungen aufgenommen.

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