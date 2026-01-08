Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Nach Batteriebrand Rathaus evakuiert

Haßloch (ots)

Am 07.01.2026 musste gegen 13:20 Uhr das Rathaus Haßloch durch Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr sowie der Polizeiinspektion Haßloch evakuiert werden. Ursächlich war eine Rauchentwicklung im zweiten Obergeschoss. Ermittlungen vor Ort ergaben, dass sich eine Batterie bei der Entsorgung in Brand setzte. Hierbei kam es zu keinem Gebäudeschaden. Fünf Personen klagten über Atembeschwerden und wurden durch den Rettungsdienst versorgt. Der Betrieb im Rathaus konnte um 14:22 Uhr wieder aufgenommen werden.

