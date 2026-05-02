Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260502- 0554 Frankfurt- Höchst: Täterfestnahme nach Bedrohung

Frankfurt (ots)

(ki) In der Nacht von gestern (01. Mai 2026) auf heute (02. Mai 2026) konnte ein 24-Jähriger festgenommen werden, nachdem er eine Person mit einer augenscheinlichen Pistole bedroht hatte.

Nach aktuellen Erkenntnissen machte sich der Tatverdächtige gegen 01:50 Uhr in vom ihm gedrehten Videos über andere Menschen in verächtlicher Weise lustig. Nachdem er von einem 39-Jährigen in der Moselstraße gebeten wurde, das zu unterlassen, zog der Tatverdächtige eine augenscheinliche Pistole und bedrohte diesen. Hiernach flüchtete der 24-Jährige in einen Hinterhof in der Taunusstraße. Eine große Anzahl von sofort entsandten Einsatzkräften konnte diesen widerstandslos festnehmen. Bei der Durchsuchung fand man eine Pfefferpistole, welche umgehend sichergestellt wurde. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 24-Jährige entlassen.

Die zuständige Dienststelle hat die Ermittlungen aufgenommen.

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