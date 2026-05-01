Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260501- 0551 Frankfurt- Innenstadt: Festnahme nach verhetzenden Beleidigungen

Frankfurt (ots)

(ki) In den heutigen Morgenstunden (01. Mai 2026) beleidigte ein 35-Jähriger zwei Barbesucher in verhetzender Weise. Er wurde kurz darauf festgenommen.

Gegen 04:20 Uhr meldeten zwei Barbesucher in der Alten Gasse, dass sie plötzlich und unerwartet von einem Unbekannten beleidigt wurden. Die entsandte Streife konnte den 35-jährigen Tatverdächtigen noch in der Nähe ausfindig machen und nahm ihn fest. Die Strafanzeige wird vom zuständigen Fachkommissariat bearbeitet.

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