Polizeipräsidium Frankfurt am Main
POL-F: 260501- 0551 Frankfurt- Innenstadt: Festnahme nach verhetzenden Beleidigungen
Frankfurt (ots)
(ki) In den heutigen Morgenstunden (01. Mai 2026) beleidigte ein 35-Jähriger zwei Barbesucher in verhetzender Weise. Er wurde kurz darauf festgenommen.
Gegen 04:20 Uhr meldeten zwei Barbesucher in der Alten Gasse, dass sie plötzlich und unerwartet von einem Unbekannten beleidigt wurden. Die entsandte Streife konnte den 35-jährigen Tatverdächtigen noch in der Nähe ausfindig machen und nahm ihn fest. Die Strafanzeige wird vom zuständigen Fachkommissariat bearbeitet.
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