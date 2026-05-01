Polizeipräsidium Frankfurt am Main

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Friedberger Anlage: Täterfestnahme nach versuchter räuberischer Erpressung

Frankfurt (ots)

(ki) Am gestrigen Abend (30. April 2026) versuchten ein 19-Jähriger und ein 16-Jähriger mit Drohungen drei junge Männer um ihre Mobiltelefone zu erpressen. Nach deren Flucht und Alarmierung der Polizei, konnten die Täter festgenommen werden. Diese hatten zudem Drogen, Waffen und ein gestohlenes Fahrrad bei sich.

Nach aktuellem Erkenntnisstand wurden drei junge Männer im Alter von 18 bis 20 Jahren in der Friedberger Anlage gegen 22:10 Uhr schreiend von einem 19- und einem 16-Jährigen mit einem Pfefferspray bedroht. Sie sollten unverzüglich ihre Telefone herausgeben. Die drei Bedrohten flohen sofort vom Tatort und konnten währenddessen die Polizei alarmieren. Die beiden anderen flohen in Richtung Norden. Dort konnten sie am Merianplatz von einer Streife angetroffen und kontrolliert werden. Bei der Durchsuchung wurden neben dem Pfefferspray diverse andere Waffen aufgefunden und sichergestellt. Zudem hatte der 19-Jährige eine nicht geringe Menge Haschisch bei sich. Hierbei und der anschließenden Wohnungsdurchsuchung konnten insgesamt 105,51g sichergestellt werden. Das Fahrrad des 16-Jährigen war zur Fahndung ausgeschrieben und wurde wie auch diverse Waffen umgehend sichergestellt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 19-Jährige entlassen und der 16-Jährige an seine Eltern übergeben.

Zu den diversen Strafanzeigen haben die Fachkommissariate die Ermittlungen aufgenommen.

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