Polizeipräsidium Frankfurt am Main
POL-F: 260430- 0547 Frankfurt- Nied: Großeinsatz wegen Dachstuhlbrand
Frankfurt (ots)
(ma) Gestern Nachmittag (29. April 2026) brannte ein Dachstuhl in der Straße "Im Sechholder". Mehrere Anwohner wurden evakuiert.
Vermutlich kam es im Rahmen von Dacharbeiten gegen 16:15 Uhr zunächst zu einer Rauchentwicklung und zeitnah zu einer Flammenbildung. Die alarmierte Feuerwehr löschte den Brand und evakuierte Bewohner der angrenzenden Reihenhäuser.
Durch den Brand und das Löschwasser wurden auch drei angrenzende Häuser beschädigt, sodass hoher Sachschaden im siebenstelligen Bereich entstand. Personen kamen nicht zu Schaden. Zwei Häuser sind aktuell nicht mehr bewohnbar.
Die Kriminalpolizei hat die Ermittlung zur Brandursache übernommen.
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