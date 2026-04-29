Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260429 - 0544 Frankfurt - Bahnhofsviertel: Angriff auf Hals - 42-Jährige festgenommen - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft und des Polizeipräsidiums Frankfurt am Main

Frankfurt (ots)

(la) In den Abendstunden des gestrigen Tages (28. April 2026) kam es im Frankfurter Bahnhofsviertel zu einem Angriff einer 42-Jährigen auf eine 24-Jährige, bei dem diese schwer verletzt wurde. Die tatverdächtige 42-Jährige konnte festgenommen werden.

Gegen 21:30 Uhr befand sich die 42-jährige Tatverdächtige in einer Bar in der Taunusstraße. Nach bisherigen Erkenntnissen kam es dort zu einer verbalen Auseinandersetzung mit dem späteren Opfer (einer Mitarbeiterin der Bar), infolgedessen sie der Lokalität verwiesen wurde. Daraufhin soll die Beschuldigte mit einem unbekannten Stichwerkzeug in den Halsbereich der 24-Jährigen eingestochen haben, bevor sie die Bar letztlich mit einem männlichen Begleiter verließ. Die Geschädigte erlitt durch den Angriff potentiell lebensbedrohliche Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus verbracht.

Durch die zwischenzeitlich alarmierten Polizeibeamten wurde umgehend eine Nahbereichsfahndung eingeleitet. Da sich die Bar in einem Bereich befindet, der durch die Videoschutzanlage erfasst wird, wurden die Aufzeichnungen in die Fahndung einbezogen. Mit diesen war es möglich, den Weg, den die Tatverdächtige mit ihrem Begleiter nach der Tat nahm, nachzuvollziehen. So konnten die Beamten die 42-jährige Frau kurze Zeit später im Bereich des Mainufers festnehmen.

Die Beschuldigte wird im Verlauf des heutigen Tages von der Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main dem Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Frankfurt am Main mit dem Antrag auf Erlass eines Haftbefehls wegen des Verdachts des versuchten Totschlags und der gefährlichen Körperverletzung vorgeführt.

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