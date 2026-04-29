Polizeipräsidium Frankfurt am Main
POL-F: 260429 - 0542 Frankfurt - Bergen-Enkheim: Rücknahme Vermissten Fahndung - Bezug zu Meldung Nr. 0540
Frankfurt (ots)
(di) Der seit Montagabend (27. April 2026) vermisste 73-Jährige aus Bergen-Enkheim konnte gestern Abend mit seinem Hund wohlbehalten angetroffen werden. Die Vermisstenfahndung wird daher aufgehoben.
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