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Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260429 - 0542 Frankfurt - Bergen-Enkheim: Rücknahme Vermissten Fahndung - Bezug zu Meldung Nr. 0540

Frankfurt (ots)

(di) Der seit Montagabend (27. April 2026) vermisste 73-Jährige aus Bergen-Enkheim konnte gestern Abend mit seinem Hund wohlbehalten angetroffen werden. Die Vermisstenfahndung wird daher aufgehoben.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

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