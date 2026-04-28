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Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260428 - 0540 Frankfurt-Bergen-Enkheim: Vermisste Person

Frankfurt (ots)

(bo) Seit Montagabend (27. April 2026) gegen 21:45 Uhr wird der 73-jährige Herman D. aus Frankfurt am Main, Bergen-Enkheim vermisst.

Er verließ zur angegebenen Zeit seine Wohnung im Nordring, um mit seinem Hund, einem rötlich-braunen, ca. 8 kg schweren Pinscher-Terrier-Mix, Gassi zu gehen. Seitdem sind sowohl Herr D. als auch der Hund unbekannten Aufenthaltes. Üblicherweise geht er gerne im Bereich des Lohrbergs oder des Vilbeler Walds spazieren. Herr D. leidet an Demenz und Diabetes und ist daher dringend auf Hilfe angewiesen.

Der Vermisste kann wie folgt beschrieben werden:

männlich, 178cm groß, schlank, trägt graues, gelocktes Haar und war zuletzt mit einem blauen Pullover und einer blauen Jeans bekleidet

Ein Lichtbild des Vermissten ist unter folgendem Link einsehbar: https://www.polizei.hessen.de/vermisste-personen/wo-ist-hermann-d

Wer hat Herrn D. oder seinen Hund noch nach dem 27.04.2026, 21:45 Uhr gesehen oder kann Angaben zu einem möglichen Aufenthaltsort machen? Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Frankfurt unter der 069 755 - 51199 oder jede andere Polizeidienststelle.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

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