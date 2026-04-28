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Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260428 - 0539 Frankfurt - Ostend: Festnahme nach versuchtem Handel mit Crack

Frankfurt (ots)

(la) Am gestrigen Tag (27. April 2026) nahmen Polizisten in der Hanauer Landstraße zwei Dealer fest, nachdem sie diese zuvor beim versuchten Handel mit Betäubungsmitteln beobachtet hatten.

Gegen 16:00 Uhr fielen Polizeibeamten eine Frau und ein Mann auf, die sich auffällig verhielten. So entnahm die weibliche Person etwas aus einer kleinen Dose und bot es einer dritten Person an. Der Verdacht eines Drogengeschäftes sollte sich kurze Zeit später bestätigen: Die Polizisten entschlossen sich zur Kontrolle und konnten bei der 56-jährigen Frau und dem 51-jährigen Mann Crack, verschreibungspflichtige Arzneimittel, geringe Mengen Marihuana und szenetypisch gestückeltes Bargeld im mittleren dreistelligen Bereich auffinden.

Beide Personen wurden daher zunächst festgenommen und nach Abschluss aller Maßnahmen wieder entlassen. Beide erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

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